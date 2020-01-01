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Стала известна главная трансферная цель Манчестер Сити

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Английский клуб нуждается в левом защитнике.
Давид Алаба
Давид Алаба
Getty Images

Защитник Баварии Давид Алаба может покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, австриец может перебраться в Манчестер Сити. Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола проинформировал руководство команды о важности покупки Алабы. Испанец уверен, что игрок сумеет усилить команду.

В текущем сезоне Алаба провел 38 матчей за Баварию, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи. 

Ранее Гвардиола назвал главную цель Манчестер Сити на конец сезона.

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Теги: Давид Алаба, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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