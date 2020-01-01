Стала известна главная трансферная цель Манчестер Сити

Английский клуб нуждается в левом защитнике.

Защитник Баварии Давид Алаба может покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, австриец может перебраться в Манчестер Сити. Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола проинформировал руководство команды о важности покупки Алабы. Испанец уверен, что игрок сумеет усилить команду.

В текущем сезоне Алаба провел 38 матчей за Баварию, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее Гвардиола назвал главную цель Манчестер Сити на конец сезона.