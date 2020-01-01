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Погба: Мы не хотим упустить возможность завоевать трофей

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Француз отметил, что команда находится в отличной форме.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал о целях команды.

“Юнайтед - это трофеи, мы это знаем. Мы понимаем, что можем завоевать ряд титулов в этом сезоне. Мы не хотим упустить эту возможность. Мы сделаем все возможное, чтобы получить их, отдав все.

Мы прекрасно себя чувствуем. У нас позитивный менталитет и хорошие результаты, но мы должны сосредоточится на будущих поединках.

Каждая игра является финальной, и мы должны получить тот результат, который нам нужен. Нам этого никогда не бывает достаточно, мы должны продолжать сражаться и продолжать настаивать на том, чтобы становиться все лучше и лучше“, - заявил Погба United Review.

Ранее Погба высказался о развитии клуба.

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Теги: футбол, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
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