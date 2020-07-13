Брата игрока Тоттенхэма убили во Франции

Серж Орье потерял родного человека.

В семье защитника Тоттенхэма Сержа Орье произошла трагедия. Об этом сообщает Le Point. Отмечается, что брата футболиста нашли мертвым возле ночного клуба в Тулузе (Франция).

Местные жители обнаружили 26-летнего Кристофера на земле со с огнестрельным ранением в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

В Тоттенхэме уже подтвердили эту информацию.

“Клуб глубоко опечален и вынужден подтвердить новости о том, что брат Сержа Орье ушел из жизни сегодня рано утром. Все в клубе искренне соболезнует Сержу и его семье. Наши мысли сейчас с каждым из них“, - написали представители клуба на странице в Twitter.

Отметим, что Кристофер Орье также был футболистом и выступал в пятом по силе дивизионе Франции.