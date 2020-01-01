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CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов

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Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "горожан".
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд принял решение отменить дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два года за нарушения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает официальный сайт CAS.

Отмечается, что апелляция “горожан“ была частично удовлетворена. Клуб все же выплатит штраф, который сократили с 30 до 10 миллионов евро.

Напомним, ранее Сити удалось избежать трансферного бана от ФИФА.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Лига чемпионов
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