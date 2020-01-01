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Тоттенхэм - Арсенал 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Шпоры" одержали победу в лондонском дерби.

Тоттенхэм - Арсенал: видео голов и обзор матча
Тоттенхэм - Арсенал: видео голов и обзор матча
Getty Images

Тоттенхэм обыграл Арсенал в матче 35 тура чемпионата Англии. В составе “шпор“ отметились Сон и Альдервейрельд. “Канониры“ сумели ответить сопернику только одним точным ударом Ляказетта.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Арсенал:

Тоттенхэм - Арсенал 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрельд, 81 - Ляказетт, 16

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Альдервейрельд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо (Скипп, 84), Моура (Бергвейн, 82), Сиссоко, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Кейн

Арсенал: Мартинес, Бельерин (Соареш, 84), Давид Луис, Мустафи, Тирни (Уиллок, 84), Себальос, Джака, Пепе (Сака, 70), Колашинац (Нельсон, 84), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Ло Чельсо, Орье, Ляказетт, Дэвис, Пепе, Уинкс, Бергвейн, Сака.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Арсенал, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, АПЛ
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