Тоттенхэм - Арсенал 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
"Шпоры" одержали победу в лондонском дерби.
Тоттенхэм обыграл Арсенал в матче 35 тура чемпионата Англии. В составе “шпор“ отметились Сон и Альдервейрельд. “Канониры“ сумели ответить сопернику только одним точным ударом Ляказетта.
Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Арсенал:
Тоттенхэм - Арсенал 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрельд, 81 - Ляказетт, 16
Тоттенхэм: Льорис, Орье, Альдервейрельд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо (Скипп, 84), Моура (Бергвейн, 82), Сиссоко, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Кейн
Арсенал: Мартинес, Бельерин (Соареш, 84), Давид Луис, Мустафи, Тирни (Уиллок, 84), Себальос, Джака, Пепе (Сака, 70), Колашинац (Нельсон, 84), Ляказетт, Обамеянг
Предупреждения: Ло Чельсо, Орье, Ляказетт, Дэвис, Пепе, Уинкс, Бергвейн, Сака.
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