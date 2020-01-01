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Арсенал проиграл Тоттенхэму в лондонском дерби

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Точный удар Альдервейрельда принес "шпорам" победу.
Тоттенхэм сильнее Арсенала
Тоттенхэм сильнее Арсенала
Getty Images

Тоттенхэм обыграл Арсенал в рамках 35 тура чемпионата Англии.

Первыми счет открыли “канониры“: на 16-й минуте Ляказетт дальним ударом пронзил ворота Льориса. Уже через несколько минут Сон Хын Мин сравнял счет в матче.

В конце встречи гол Альдервейрельда принес “шпорам“ победу.

Тоттенхэм - Арсенал 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрельд, 81 - Ляказетт, 16

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Альдервейрельд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо (Скипп, 84), Моура (Бергвейн, 82), Сиссоко, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Кейн

Арсенал: Мартинес, Бельерин (Соареш, 84), Давид Луис, Мустафи, Тирни (Уиллок, 84), Себальос, Джака, Пепе (Сака, 70), Колашинац (Нельсон, 84), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Ло Чельсо, Орье, Ляказетт, Дэвис, Пепе, Уинкс, Бергвейн, Сака.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ
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