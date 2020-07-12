Полиция задержала 12-летнего мальчика за расистские сообщения в адрес Заа

Неизвестный угрожал Заа в одной из соцсетей.

Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа заявил, что перед матчем с Астон Виллой он получил несколько расистских сообщений.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

Уже через несколько часов правоохранительные органы нашли хулигана.

“Нас предупредили о серии расистских сообщений, направленных сегодня футболисту Уилфриду Заа. После того, как мы изучили их и провели проверки, мы арестовали 12-летнего подростка из Солихула.

Спасибо всем, кто принимал участие. Мы не собираемся терпеть расизм“, - отметила полиция Уэст-Мидленда на своей странице в Twitter.

Отметим, что в этом поединке Астон Вилла одержала победу впервые с января.