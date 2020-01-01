Астон Вилла одержала победу впервые с января

Команда может сохранить место в элитном дивизионе.

Астон Вилла обыграла Кристал Пэлас в матче 35 тура чемпионата Англии. Дублем отметился Трезеге.

Эта победа, которая стала для “львов“ первой за полгода, позволила команде укрепить шансы на сохранение прописки в АПЛ.

Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Трезеге, 45+4, 59.

Астон Вилла: Рейна - Эль-Мохамади, Конса, Мингс, Тейлор (Таргетт, 37) - Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Накамба, 80) - Трезеге (Эль-Гази, 88), Саматта (Дэвис, 80), Грилиш.

Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Данн, Сахо, ван Анхолт - Миливоевич (Майер, 75) - Заа, Макартур (Маккарти, 46), Куяте (Ридевалд, 65), Айю (Таунсенд, 65) - Бентеке.

Предупреждения: Мингс, Дуглас Луис - Сахо, Заа, Куяте, Миливоевич.