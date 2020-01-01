Астон Вилла одержала победу впервые с января
Команда может сохранить место в элитном дивизионе.
Астон Вилла обыграла Кристал Пэлас в матче 35 тура чемпионата Англии. Дублем отметился Трезеге.
Эта победа, которая стала для “львов“ первой за полгода, позволила команде укрепить шансы на сохранение прописки в АПЛ.
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:0
Голы: Трезеге, 45+4, 59.
Астон Вилла: Рейна - Эль-Мохамади, Конса, Мингс, Тейлор (Таргетт, 37) - Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Накамба, 80) - Трезеге (Эль-Гази, 88), Саматта (Дэвис, 80), Грилиш.
Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Данн, Сахо, ван Анхолт - Миливоевич (Майер, 75) - Заа, Макартур (Маккарти, 46), Куяте (Ридевалд, 65), Айю (Таунсенд, 65) - Бентеке.
Предупреждения: Мингс, Дуглас Луис - Сахо, Заа, Куяте, Миливоевич.
Полная версия правил