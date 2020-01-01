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Гвардиола: Надеюсь, нам разрешат играть в еврокубках

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Наставник "горожан" считает, что его подопечные заслужили это право.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выразил надежду, что команде удастся выступить в Лиге чемпионов в следующем году.

“Мы команда, которая создает много шансов, и против Брайтона мы реализовали их.

Мы прошли квалификацию на Лигу чемпионов, которая была минимальным требованием для клуба. И футболисты делают это последние шесть или семь лет.

Мы выиграли это право на поле и, надеюсь, в понедельник УЕФА разрешит игрокам играть в следующем сезоне в еврокубках. Они заслуживают того, чтобы быть в Лиге чемпионов“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним,13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение о законности дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два года из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, Лига чемпионов
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