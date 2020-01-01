Моуринью: Прийти в Тоттенхэм в середине сезона было непросто

Португальский специалист хочет, чтобы команда стала его отражением.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о работе в команде.

“Я хочу, чтобы команда была отражением того, кем является тренер. Когда это происходит, тогда вы чувствуете: “Это действительно моя команда.

Работа - это не щелчок пальцем. Это процесс. Но если вы чувствуете, что это ваша команда, даже когда вы проигрываете, потому что поражения будут присутствовать всегда - тогда вы по-настоящему счастливы.

Прийти в клуб в середине сезона в этой ситуации непросто. Я думаю, что все хорошо по отношению к следующему сезону, потому что это помогает вам подготовиться“, - цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее Моуринью прокомментировал слухи о возможной отставке.