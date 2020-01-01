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Вулверхэмптон крупно обыграл Эвертон

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"Волки" добыли уверенную домашнюю победу.
Эвертон уступил Вулверхэмптону
Эвертон уступил Вулверхэмптону
Getty Images

Вулверхэмптон разгромил Эвертон в рамках 35 тура чемпионата Англии. Голами в составе хозяев отметились Хименес, Дендонкер и Диогу Жота.

Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Голы: Хименес, 45 (пенальти), Дендонкер, 46, Диогу Жота 74.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Кастро - Нету (Диогу Жота, 56), Хименес (Моутинью, 78), Поденсе (Траоре, 71).

Эвертон: Пикфорд - Динь, Мина (Коулмэн, 31), Кин, Бейнс (Брэнтуэйт, 46) - Уолкотт (Бернард, 56), Дэвис, Сигурдссон, Гордон (Ивоби, 56) - Ришарлисон (Кин, 63), Кэлверт-Льюин.

Предупреждения: Динь, Кин.

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Теги: футбол, Эвертон, Вулверхэмптон, чемпионат Англии, АПЛ
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