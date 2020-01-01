Брайтон - Манчестер Сити 0:5 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Горожане" разгромили соперника в очередном туре АПЛ.

Брайтон - Манчестер Сити: видео голов Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле разгромил Брайтон, забив пять безответных голов в ворота соперника.

Хет-триком в этом поединке отметился Рахим Стерлинг, а также по голу себе в актив записали Габриэл Жезус и Бернанрду Силва.

Украинец Александр Зинченко также принял участие в поединке - он вышел на поле на 64-й минуте вместо Бенжамена Менди, и за проведенное время не отличился результативными действиями.

Стоит отметить, что в предыдущем туре "горожане" с таким же счетом обыграли Ньюкасл.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Брайтон:

Брайтон - Манчестер Сити 0:5

Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Бернарду Силва, 56.

Брайтон: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59).

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Д. Сильва, 64), Марез, Габриэль Жезус (Фоден, 64).

Предупреждение: Биссума.