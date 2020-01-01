Шеффилд - Челси 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Шеффилд Юнайтед на своем поле разгромил Члси.

Шеффилд - Челси: видео голов Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед крупно обыграл Челси, забив три безответных гола в ворота соперника.

Дублем в этом поединке отличился Дэвид Макголдрик, а еще один гол записал себе в актив Оливер Макберни.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шеффилд - Челси:

Шеффилд Юнайтед - Челси 3:0

Голы: Макголдрик, 18, 77, Макберни, 33.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Башем (Ягелка, 68), Иган, О'Коннелл - Болдок, Берге (Лундстрем, 63), Норвуд, Осборн, Стивенс - Макберни (Муссе, 63), Макголдрик.

Челси: Аррисабалага - Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Кристенсен (Рюдигер, 46), Зума, Аспиликуэта - Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржиньо, Маунт (Алонсо, 46) - Виллиан, Абрахам, Пулишич (Жиру, 66).

Предупреждение: Болдок.