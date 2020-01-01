Ливерпуль - Бернли 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Красные" потеряли очки в противостоянии с соперником из середины турнирной таблицы АПЛ.

Ливерпуль - Бернли: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Бернли - 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Эндрю Робертсона, но на 69-й минуте гости восстановили паритет.

Ливерпуль, который уже завоевал чемпионский титул, после этого поединка имеет в своем активе 93 очка, а Бернли находится на 9-м месте, набрав 50 баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Бернли:

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Робертсон, 34 - Родригес, 69.

Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) - Салах, Фирмино, Мане.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд (Выдра, 65), Родригес.

Предупреждения: Гомес - Бардсли, Поуп.