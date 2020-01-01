Ливерпуль - Бернли 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
В матче 35-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Бернли - 1:1.
Хозяева поля вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Эндрю Робертсона, но на 69-й минуте гости восстановили паритет.
Ливерпуль, который уже завоевал чемпионский титул, после этого поединка имеет в своем активе 93 очка, а Бернли находится на 9-м месте, набрав 50 баллов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Бернли:
Ливерпуль - Бернли 1:1
Голы: Робертсон, 34 - Родригес, 69.
Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) - Салах, Фирмино, Мане.
Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд (Выдра, 65), Родригес.
Предупреждения: Гомес - Бардсли, Поуп.
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