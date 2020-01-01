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Ливерпуль - Бернли 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Красные" потеряли очки в противостоянии с соперником из середины турнирной таблицы АПЛ.

Ливерпуль - Бернли: видео голов и обзор матча
Ливерпуль - Бернли: видео голов и обзор матча
Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Бернли - 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Эндрю Робертсона, но на 69-й минуте гости восстановили паритет.

Ливерпуль, который уже завоевал чемпионский титул, после этого поединка имеет в своем активе 93 очка, а Бернли находится на 9-м месте, набрав 50 баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Бернли:

Ливерпуль - Бернли 1:1
Голы: Робертсон, 34 - Родригес, 69.

Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) - Салах, Фирмино, Мане.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд (Выдра, 65), Родригес.

Предупреждения: Гомес - Бардсли, Поуп.

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Теги: Ливерпуль, Бернли, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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