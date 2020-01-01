Норвич - Вест Хэм 0:4 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Молотобойцы" уверенно обыграли соперника на его поле.

Норвич - Вест Хэм: видео голов Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Вест Хэм крупно обыграл Норвич. Гости забили четыре безответных гола в ворота соперника.

Героем поединка стал 30-летний полузащитник "молотобойцев" Майкл Антонио, который оформил покер.

Отметим, что после поражения Норвич лишился всех шансов на сохранение прописки в АПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Норвич - Вест Хэм:

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис - Теттей, Вранчич (Маклин, 78) - Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) - Пукки (Айда, 69).

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл - Соучек, Райс - Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) - Антонио (Халлер, 78).

Предупреждения: Штиперманн.