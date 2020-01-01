Зинченко может стать частью сделки Манчестер Сити с Наполи - The Sun
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии в ближайшее межсезонье.
Как сообщает The Sun, "горожане" рассматривают возможность включения украинца в потенциальную сделку с Наполи по трансферу центрбека Калиду Кулибали.
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Источник также отмечает, что вместе с Зинченко в Неаполь может отправиться Николас Отаменди. Манчестер Сити и Наполи уже начали переговоры об этом трансфере.
По информации источника, манчестерский клуб хочет включить в сделку своих игроков, чтобы снизить цену на Кулибали, за которого неаполитанцы хотят минимум 80 миллионов фунтов (около 89,4 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что игрок Наполи Калиду Кулибали - приоритетная трансферная цель ПСЖ.
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