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Зинченко может стать частью сделки Манчестер Сити с Наполи - The Sun

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Украинского футболиста могут обменять на Калиду Кулибали.
Александр Зинченко и Калиду Кулибали
Александр Зинченко и Калиду Кулибали
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Италии в ближайшее межсезонье.

Как сообщает The Sun, "горожане" рассматривают возможность включения украинца в потенциальную сделку с Наполи по трансферу центрбека Калиду Кулибали.

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Источник также отмечает, что вместе с Зинченко в Неаполь может отправиться Николас Отаменди. Манчестер Сити и Наполи уже начали переговоры об этом трансфере.

По информации источника, манчестерский клуб хочет включить в сделку своих игроков, чтобы снизить цену на Кулибали, за которого неаполитанцы хотят минимум 80 миллионов фунтов (около 89,4 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что игрок Наполи Калиду Кулибали - приоритетная трансферная цель ПСЖ.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, обмен, Калиду Кулибали, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А
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