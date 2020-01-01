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Норвич потерял прописку в АПЛ

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"Канарейки" проиграли Вест Хэму и лишились всех шансов остаться в элите.
Норвич вылетел из АПЛ
Норвич вылетел из АПЛ
Getty Images

В матче 35-го тура Норвич на своем поле крупно уступил Вест Хэму (0:4).

Таким образом, "канарейки", у которых на данный момент в активе 21 очко и последнее место в турнирной таблице АПЛ, потеряли даже теоретические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Следовательно, за три тура до конца чемпионата Норвич оформил себе вылет в Чемпионшим. В заключительных матчах сезона-2019/20 "канарейки" сыграют с Челси, Бернли и Манчестер Сити.

Отметим, что в зоне вылета на данный момент также находятся Астон Вилла и Борнмут.

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Теги: Норвич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, Чемпионшип
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