Ливерпуль потерял очки в матче против Бернли

"Красные" на своем поле сыграли вничью.

В матче 35-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле не сумел обыграть Бернли (1:1).

Команды сыграли вничью, забив по одному голу. “Красные“ вышли вперед на 34-й минуте благодаря точному удару Эндрю Робертсона, но на 69-й минуте Джей Родригес расстрелял ворота Алиссона из-за пределов штрафной, вырвав для своей команды ничью.

Таким образом, эта ничья прервала рекордную для высшего английского дивизиона домашнюю победную серию Ливерпуля, которая насчитывала 24 победы подряд в матчах АПЛ на Энфилде. В последний раз на своем поле “красные“ сыграли вничью с Лестером 30 января 2019 года.

Отметим, что для Ливерпуля эта ничья не имеет турнирного значения - подопечные Клоппа уже завоевали титул чемпиона Англии.

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Робертсон, 34 - Родригес, 69.

Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) - Салах, Фирмино, Мане.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд (Выдра, 65), Родригес.

Предупреждения: Гомес - Бардсли, Поуп.