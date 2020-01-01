Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль потерял очки в матче против Бернли

Комментариев: 0
"Красные" на своем поле сыграли вничью.
Ливерпуль сыграл вничью с Бернли
Ливерпуль сыграл вничью с Бернли
Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле не сумел обыграть Бернли (1:1).

Команды сыграли вничью, забив по одному голу. “Красные“ вышли вперед на 34-й минуте благодаря точному удару Эндрю Робертсона, но на 69-й минуте Джей Родригес расстрелял ворота Алиссона из-за пределов штрафной, вырвав для своей команды ничью.

Таким образом, эта ничья прервала рекордную для высшего английского дивизиона домашнюю победную серию Ливерпуля, которая насчитывала 24 победы подряд в матчах АПЛ на Энфилде. В последний раз на своем поле “красные“ сыграли вничью с Лестером 30 января 2019 года.

Отметим, что для Ливерпуля эта ничья не имеет турнирного значения - подопечные Клоппа уже завоевали титул чемпиона Англии.

Ливерпуль - Бернли 1:1
Голы: Робертсон, 34 - Родригес, 69.

Ливерпуль: Алиссон - Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) - Салах, Фирмино, Мане.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд (Выдра, 65), Родригес.

Предупреждения: Гомес - Бардсли, Поуп.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Бернли, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь