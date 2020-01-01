Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Покер Антонио принес Вест Хэму разгромную победу над Норвичем

Комментариев: 0
Украинский игрок "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на замену и отыграл 10 минут.
Майкл Антонио оформил покер в матче против Норвича
Майкл Антонио оформил покер в матче против Норвича
Getty Images

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде разгромил Норвич, отправив в ворота "канареек" четыре безответных мяча.

Покер в этом поединке оформил 30-летний полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио, забивший по два гола в каждом из таймов.

Отметим, что украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав команды и вышел на поле только на 83-й минуте. За время, проведенное на поле, украинец не отметился результативными действиями.

Норвич - Вест Хэм 0:4
Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис - Теттей, Вранчич (Маклин, 78) - Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) - Пукки (Айда, 69).

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл - Соучек, Райс - Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) - Антонио (Халлер, 78).

Предупреждения: Штиперманн.

Поделись:
Теги: Вест Хэм, Норвич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь