Покер Антонио принес Вест Хэму разгромную победу над Норвичем

Украинский игрок "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на замену и отыграл 10 минут.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде разгромил Норвич, отправив в ворота "канареек" четыре безответных мяча.

Покер в этом поединке оформил 30-летний полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио, забивший по два гола в каждом из таймов.

Отметим, что украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав команды и вышел на поле только на 83-й минуте. За время, проведенное на поле, украинец не отметился результативными действиями.

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис - Теттей, Вранчич (Маклин, 78) - Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) - Пукки (Айда, 69).

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл - Соучек, Райс - Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) - Антонио (Халлер, 78).

Предупреждения: Штиперманн.