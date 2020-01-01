Покер Антонио принес Вест Хэму разгромную победу над Норвичем
В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде разгромил Норвич, отправив в ворота "канареек" четыре безответных мяча.
Покер в этом поединке оформил 30-летний полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио, забивший по два гола в каждом из таймов.
Отметим, что украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав команды и вышел на поле только на 83-й минуте. За время, проведенное на поле, украинец не отметился результативными действиями.
Норвич - Вест Хэм 0:4
Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75
Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис - Теттей, Вранчич (Маклин, 78) - Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) - Пукки (Айда, 69).
Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл - Соучек, Райс - Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) - Антонио (Халлер, 78).
Предупреждения: Штиперманн.
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