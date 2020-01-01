Джонс выйдет в стартовом составе Ливерпуля на матч против Бернли
Сегодня, 11 июля, в 17:00 состоится матч 35-го тура АПЛ между Ливерпулем и Бернли.
В преддверии поединка команды огласили стартовые составы. Главный тренер “красных“ Юрген Клопп продолжает экспериментировать, и в этот раз дал место в основе Кертису Джонсу.
А Неко Уильямс, который в предыдущем матче играл слева, в сегодняшнем поединке выйдет на правом фланге обороны вместо Трента Александера-Арнольда.
Стартовые составы команд:
Ливерпуль: Алиссон - Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Джонс - Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Ловрен, Александер-Арнольд, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Минамино, Шакири, Ориги.
Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд, Родригес.
Запасные: Пикок-Фаррелл, Данн, Дрисколл-Гленнон, Гудмундссон, Брэди, Гудридж, Бенсон, Выдра, Томпсон.
Ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля выбыл до конца сезона.
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