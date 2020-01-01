Джонс выйдет в стартовом составе Ливерпуля на матч против Бернли

Наставники Ливерпуля и Бернли огласили стартовые составы на предстоящий матч чемпионата Англии.

Сегодня, 11 июля, в 17:00 состоится матч 35-го тура АПЛ между Ливерпулем и Бернли.

В преддверии поединка команды огласили стартовые составы. Главный тренер “красных“ Юрген Клопп продолжает экспериментировать, и в этот раз дал место в основе Кертису Джонсу.

А Неко Уильямс, который в предыдущем матче играл слева, в сегодняшнем поединке выйдет на правом фланге обороны вместо Трента Александера-Арнольда.

Стартовые составы команд:

Ливерпуль: Алиссон - Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Джонс - Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Ловрен, Александер-Арнольд, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Минамино, Шакири, Ориги.

Бернли: Поуп - Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор - Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил - Вуд, Родригес.

Запасные: Пикок-Фаррелл, Данн, Дрисколл-Гленнон, Гудмундссон, Брэди, Гудридж, Бенсон, Выдра, Томпсон.

Ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля выбыл до конца сезона.