Гвардиола назвал главную цель Манчестер Сити на конец сезона

Испанец хочет удержать второе место в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал главные цели “горожан“ на конец сезона.

“Мы не можем отрицать, что второе место в чемпионате важнее, чем победа в Кубке Англии или Кубке лиги. Мы не стали лучшими в этом сезоне, лучшей стала другая команда.

Я рад тому, что нам удалось оказаться выше остальных 18 клубов. Наша цель на конец сезона - сохранить вторую строчку в турнирной таблице“, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что в текущем сезоне Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, обыграв в финале Астон Виллу (2:1). Кроме того, “горожане“ продолжает борьбу в Кубке Англии. В полуфинале турнира команда Гвардиолы сразится с Арсеналом.

Ранее испанец заявил, что Манчестер Сити будет выступать в следующем сезоне в ЛЧ.