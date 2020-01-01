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Гвардиола назвал главную цель Манчестер Сити на конец сезона

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Испанец хочет удержать второе место в АПЛ.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал главные цели “горожан“ на конец сезона.

“Мы не можем отрицать, что второе место в чемпионате важнее, чем победа в Кубке Англии или Кубке лиги. Мы не стали лучшими в этом сезоне, лучшей стала другая команда.

Я рад тому, что нам удалось оказаться выше остальных 18 клубов. Наша цель на конец сезона - сохранить вторую строчку в турнирной таблице“, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что в текущем сезоне Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, обыграв в финале Астон Виллу (2:1). Кроме того, “горожане“ продолжает борьбу в Кубке Англии. В полуфинале турнира команда Гвардиолы сразится с Арсеналом.

Ранее испанец заявил, что Манчестер Сити будет выступать в следующем сезоне в ЛЧ.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, Кубок Англии
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