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Моуринью прокомментировал слухи о возможной отставке

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Португалец верит в успех лондонского клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможной отставке. 

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“Я сосредоточен на работе в Тоттенхэме. Мой контракт рассчитан на три года. Я верю, что Тоттенхэм сможет выиграть трофеи за это время. Амбиции никуда не делись, главная цель - работать на команду. Мы нуждаемся в изменениях в составе, но не за большие деньги.

Сколько нужно было Клоппу для успеха в Ливерпуле? Четыре года, четыре сезона. Они купили одного из лучших вратарей мира, одного из лучших центральных защитников, и продолжают это делать“, - цитирует португальца Goal.

Напомним, Моуринью - пятый тренер в АПЛ, одержавший 200 побед.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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