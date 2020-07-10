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Легенда Ливерпуля жестко раскритиковал Де Хеа

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Испанец не показывает свой уровень.
Давид де Хеа
Давид де Хеа
Getty Images

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением о качестве игры Давида де Хеа в Манчестер Юнайтед.

“Руководство МЮ должно задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа показывает слабый футбол, чтобы называть это краткосрочным спадом.

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Я считаю, что он уже не сможет вернуться на свой уровень трех-четырехлетней давности. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто.

Существует мнение, что играющий сейчас в аренде за Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон,готов сделать шаг вперед, но сейчас он не сможет этого сделать.

На Олд Траффорд совсем другое давление. И некоторые пропущенные им мячи, играй он за МЮ, обсуждались бы гораздо дольше“, - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по числу матчей среди иностранных игроков.

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Теги: Джейми Каррагер, Давид де Хеа, Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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