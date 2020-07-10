Легенда Ливерпуля жестко раскритиковал Де Хеа

Испанец не показывает свой уровень.

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением о качестве игры Давида де Хеа в Манчестер Юнайтед.

“Руководство МЮ должно задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа показывает слабый футбол, чтобы называть это краткосрочным спадом.

Читай также: Маркевич: Раньше меня называли маразматиком за критику Динамо. И кто сейчас маразматик?

Я считаю, что он уже не сможет вернуться на свой уровень трех-четырехлетней давности. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто.

Существует мнение, что играющий сейчас в аренде за Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон,готов сделать шаг вперед, но сейчас он не сможет этого сделать.

На Олд Траффорд совсем другое давление. И некоторые пропущенные им мячи, играй он за МЮ, обсуждались бы гораздо дольше“, - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по числу матчей среди иностранных игроков.