Бруно Фернандеш вошел в историю АПЛ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш был признан лучшим игроком июня. Португальцу за это время удалось забить четыре гола.

Как информирует пресс-служба АПЛ, 25-летний футболист сумел опередить в голосовании Антони Мартиаля (Манчестер Юнайтед), Коннора Коуди, Рауля Хименеса (оба - Вулверхэмптон), Данни Ингза (Саутгемптон) и Аллана Сен-Максимена (Ньюкасл).

Фернандеш второй раз подряд стал лучшим футболистом АПЛ. Отметим, что он стал вторым португальцем (первый - Криштиану Роналду в ноябре и декабре 2006 года) в истории чемпионата Англии, который дважды получал эту награду подряд.

Кроме того, Бруну получил награду за лучший гол месяца. Полузащитник отметился красивым забитым мячом в ворота Брайтона. Благодаря этому Фернандеш установил уникальный рекорд: впервые футболист в АПЛ получил две эти индивидуальные награды одновременно.

“A classic counter attack.“ 💥



Man Utd's @B_Fernandes8 is the @premierleague Goal of the Month winner for June! #BeAKing pic.twitter.com/itqQCnoqvu