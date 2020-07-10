Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бруно Фернандеш вошел в историю АПЛ

Комментариев: 0
Португалец признан игроком месяца второй раз подряд.
Бруно Фернандеш
Бруно Фернандеш
АПЛ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш был признан лучшим игроком июня. Португальцу за это время удалось забить четыре гола.

Как информирует пресс-служба АПЛ, 25-летний футболист сумел опередить в голосовании Антони Мартиаля (Манчестер Юнайтед), Коннора Коуди, Рауля Хименеса (оба - Вулверхэмптон), Данни Ингза (Саутгемптон) и Аллана Сен-Максимена (Ньюкасл). 

Фернандеш второй раз подряд стал лучшим футболистом АПЛ. Отметим, что он стал вторым португальцем (первый - Криштиану Роналду в ноябре и декабре 2006 года) в истории чемпионата Англии, который дважды получал эту награду подряд.

Кроме того, Бруну получил награду за лучший гол месяца. Полузащитник отметился красивым забитым мячом в ворота Брайтона. Благодаря этому Фернандеш установил уникальный рекорд: впервые футболист в АПЛ получил две эти индивидуальные награды одновременно. 

Ранее Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по числу матчей среди иностранных игроков.

Поделись:
Теги: Бруно Фернандеш, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, достижение, награда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь