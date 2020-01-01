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Артета назвал главную особенность Моуринью

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Португалец добивается побед в любом клубе.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о работе Жозе Моуринью в Тоттенхэме.

“Абсолютно точно Моуринью является тренером мирового уровня. У Тоттенхэма были взлеты и падения, но можно увидеть, что он хочет привнести в клуб.

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Жозе создал мощную культуру в сильном футбольном клубе. Я очень уважаю его и то, что он пытается сделать. Его волнуют победы. Он побеждал в каждом клубе, который тренировал.

Я уверен, что он преуспеет в Тоттенхэме. Это займет некоторое время. У него очень понятный способ игры. Я знаю людей, которые работали с ним. Он всегда находит способ, который принесет успех.

Тоттенхэм дошел до того, что стал клубом и командой, которая боролась с лучшими и дошел до финала Лиги чемпионов, что очень важно.

Это, вероятно, одна из причин, по которой они пригласили Жозе. Из-за его опыта работы в таких ситуациях и наличия дополнительного преимущества, чтобы стать командой-победителем, - приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Моуринью - пятый тренер в АПЛ, одержавший 200 побед.

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Теги: Микель Артета, Арсенал, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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