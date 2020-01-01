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Лидер Ливерпуля выбыл до конца сезона

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Игрок не сможет помочь "красным".
Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон
Getty Images

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон выбыл до конца текущего сезона, об этом сообщает BBC.

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По информации источника, англичанин не сможет помочь команде из-за повреждения колена, которое он получил в матче 34-го тура АПЛ против Брайтона.

Отметим, что данную информацию подтвердил главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп: “То что Хендерсон не поможет нам до конца сезона - это не круто, но это лучший вариант из тех, что мог быть“.

В текущем сезоне Хендерсон провел 40 матчей за Ливерпуль, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Ранее Клопп сообщил об уходе одного из лучших полузащитников Ливерпуля.

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Теги: Джордан Хендерсон, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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