АПЛ: Тоттенхэм вновь потерял очки, Эвертон не сумел обыграть Саутгемптон

Состоялись очередные матчи чемпионата Англии.

В рамках 34-го тура чемпионата Англии состоялись очередные матчи.

Тоттенхэм отправился на выезд к Борнмуту. Команды показали равную игру, что привело к нулевой ничье.

Борнмут - Тотттенхэм 0:0

Борнмут: Рамздейл - Смит (Стэйси, 63), Аке, Келли, Рико - Брукс (Гарри Уилсон, 66), Гослинг, Лерма, Станислас - Каллум Уилсон, Кинг.

Тоттенхэм: Льорис - Орье (Фернандеш, 90+1), Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис - Сиссоко (Лукас Моура, 75), Уинс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 46) - Ламела, Кейн, Бергвейн (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Лерма, Гослинг, Гарри Уилсон — Сиссоко, Ндомбеле.

В параллельной встречи Эвертон дома потерял очки в матче с Саутгемптоном. “Святые“ вышли вперед на 31-й минуте благодаря голу Ингзу. Однако “ириски“ моментально ответили сопернику. Под конец тайма Ришарлисон сравнял счет. Во втором тайме команды не сумели выявить сильнейшего.

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Эвертон - Саутгемптон 1:1

Голы: Ришарлисон, 43 - Ингз, 31

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Мина, Кин, Динь - Ивоби (Сидибе, 46), Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 42), Гордон (Бернард, 74) - Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 68), Ришарлисон

Саутгемптон: Макарти - Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Армстронг (Смолбон, 88), Уорд, Ромеу (Хейбьерг, 70), Редмонд - Ингз, Адамс (Лонг, 70)

Предупреждения: Ришарлисон, Калверт-Льюин - Стивенс, Беднарек, Армстронг

На 28-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.