Переключиться на мобильную версию
Тренды:

АПЛ: Тоттенхэм вновь потерял очки, Эвертон не сумел обыграть Саутгемптон

Комментариев: 0
Состоялись очередные матчи чемпионата Англии.
Команды поделили очки
Команды поделили очки
Getty Images

В рамках 34-го тура чемпионата Англии состоялись очередные матчи.

Тоттенхэм отправился на выезд к Борнмуту. Команды показали равную игру, что привело к нулевой ничье.

Борнмут - Тотттенхэм 0:0

Борнмут: Рамздейл - Смит (Стэйси, 63), Аке, Келли, Рико - Брукс (Гарри Уилсон, 66), Гослинг, Лерма, Станислас - Каллум Уилсон, Кинг.

Тоттенхэм: Льорис - Орье (Фернандеш, 90+1), Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис - Сиссоко (Лукас Моура, 75), Уинс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 46) - Ламела, Кейн, Бергвейн (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Лерма, Гослинг, Гарри Уилсон — Сиссоко, Ндомбеле.

В параллельной встречи Эвертон дома потерял очки в матче с Саутгемптоном. “Святые“ вышли вперед на 31-й минуте благодаря голу Ингзу. Однако “ириски“ моментально ответили сопернику. Под конец тайма Ришарлисон сравнял счет. Во втором тайме команды не сумели выявить сильнейшего.

Getty Images

Эвертон - Саутгемптон 1:1
Голы: Ришарлисон, 43 - Ингз, 31

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Мина, Кин, Динь - Ивоби (Сидибе, 46), Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 42), Гордон (Бернард, 74) - Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 68), Ришарлисон

Саутгемптон: Макарти - Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Армстронг (Смолбон, 88), Уорд, Ромеу (Хейбьерг, 70), Редмонд - Ингз, Адамс (Лонг, 70)

Предупреждения: Ришарлисон, Калверт-Льюин - Стивенс, Беднарек, Армстронг

На 28-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.

Поделись:
Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол, результаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь