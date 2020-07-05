Обамеянг намекнул на желание остаться в Арсенале
Футболист пообщался с болельщиками в одной из соцсетей.
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на слухе об уходе из команды.
Во время прямого эфира со своим братом Вилли в Instagram габонец подтвердил, что не собирается покидать стан лондонцев. Один из подписчиков спросил у футболиста о новом контракте с Арсеналом: “Моргни, если ты подпишешь контракт“.
Обамеянг ответил, подмигнув несколько раз, чем осчастливил болельщиков команды.
@Aubameyang7 @AFTVMedia #arsenal #auba #Aubameyang pic.twitter.com/HbesfUfQ7R— oscar (@oscarmallett) July 5, 2020
Напомним, действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включиться в борьбу за Обамеянга.
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