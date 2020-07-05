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Обамеянг намекнул на желание остаться в Арсенале

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Футболист пообщался с болельщиками в одной из соцсетей.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на слухе об уходе из команды.

Во время прямого эфира со своим братом Вилли в Instagram габонец подтвердил, что не собирается покидать стан лондонцев. Один из подписчиков спросил у футболиста о новом контракте с Арсеналом: “Моргни, если ты подпишешь контракт“.

Обамеянг ответил, подмигнув несколько раз, чем осчастливил болельщиков команды.

Напомним, действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включиться в борьбу за Обамеянга.

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Теги: футбол, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ
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