Обамеянг намекнул на желание остаться в Арсенале

Футболист пообщался с болельщиками в одной из соцсетей.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на слухе об уходе из команды.

Во время прямого эфира со своим братом Вилли в Instagram габонец подтвердил, что не собирается покидать стан лондонцев. Один из подписчиков спросил у футболиста о новом контракте с Арсеналом: “Моргни, если ты подпишешь контракт“.

Обамеянг ответил, подмигнув несколько раз, чем осчастливил болельщиков команды.

Напомним, действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включиться в борьбу за Обамеянга.