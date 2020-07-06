Матич подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед
Серб останется в команде до 2023 года.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба “красных дьяволов“.
✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020
Отмечается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.
“Я очень счастлив оставаться частью такого прекрасного клуба. Мне еще предстоит сделать многое в качестве игрока и делать это в МЮ будет огромной честью“, - отметил футболист.
Напомним, Матич перешел в Манчестер Юнайтед из Челси в 2017 году.
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