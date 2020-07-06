Матич подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

Серб останется в команде до 2023 года.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба “красных дьяволов“.

Отмечается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

“Я очень счастлив оставаться частью такого прекрасного клуба. Мне еще предстоит сделать многое в качестве игрока и делать это в МЮ будет огромной честью“, - отметил футболист.

Напомним, Матич перешел в Манчестер Юнайтед из Челси в 2017 году.