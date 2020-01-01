Гвардиола: Манчестер Сити проиграл не из-за ошибки Зинченко

Украинец стал виновником пропущенного гола.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражение от Саутгемптона (0:1) в рамках АПЛ. Единственный гол был забит после ошибки Александра Зинченко в центре поля.

“Ошибки - это часть игры. Мы проиграли не по этой причине. У нас возможности сравнять счет, однако это не удалось сделать. В целом, мне понравилось то, что увидел на поле в исполнении футболистов.

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Мы уступили Саутгемптону, но я не могу сказать, что Манчестер Сити - это команда, которая мало забивает. Мы - лидеры по количеству забитых мячей в текущем сезоне АПЛ.

Сейчас я уверен в каждом своем футболисте, ведь все мы - люди. В следующем сезоне постараемся забивать чаще и не упускать возможности. Победа над Ливерпулем - в прошлом, как и поражение от Саутгемптона“, - цитирует Гвардиолу официальный сайт “горожан“.

Отметим, что Зинченко - худший игрок матча против Саутгемптона.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.