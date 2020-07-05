Зинченко извинился за грубую ошибку в матче с Саутгемптоном

Украинец понимает всю ответственность.

В рамках 33-го тура АПЛ Манчестер Сити на выезде сенсационно уступил Саутгемптону.

“Святые“ победили благодаря ошибке защитника “горожан“ Александра Зинченко, который потерял мяч в центре поля, а футболист хозяев Адамс перебросил Эдерсона с 40 метров.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором извинился за свою ошибку.

“Приношу извинения всей команде и болельщикам Сити. Такие ошибки неприемлемы“, - написал Зинченко под фото.

В текущем сезоне Зинченко провел 21 матч за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых однажды поразил ворота соперника.

Отметим, что Зинченко - худший игрок матча против Саутгемптона.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.