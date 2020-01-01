Зинченко - худший игрок матча против Саутгемптона

Украинец допустил голевую ошибку.

В рамках 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде уступил Саутгемптону (0:1).

Украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко стал одним из главных виновников поражения: он потерял мяч, после чего Адамс перебросил Эдерсона с центра поля.

Аналитический портал WhoScored оценил действия защитника в поединке в 6.1 балла. Украинец получил худшую оценку наравне с Кевином Де Брюйне.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.