Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии
В рамках 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити в гостях уступил Саутгемптону.
Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте после ошибки защитника “горожан“ Александра Зинченко.
Футболист намеревался переиграть соперника на своей половине поля, однако потерял мяч, который подхватил Че Адамс. Игрок нанес точный удар с 40 метров, воспользовавшись далеком выходом Эдерсона из ворота.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Саутгемптон - Манчестер Сити:
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0
Гол: Адамс, 16
Саутгемптон: Маккарти - Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран - Армстронг (Смолбоун, 90+7), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд - Адамс (Лонг, 70), Ингз.
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Ляпорт, Гарсия, Зинченко - Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва - Марез (де Брюйне, 59), Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 59).
Предупреждения: Ромеу - Фернандиньо, Габриэль Жезус
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