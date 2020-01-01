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Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии

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Зинченко стал виновником пропущенного гола.

Саутгемптон - Манчестер Сити: видео гола и обзор матча
Саутгемптон - Манчестер Сити: видео гола и обзор матча
Getty Images

В рамках 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити в гостях уступил Саутгемптону. 

Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте после ошибки защитника “горожан“ Александра Зинченко.

Футболист намеревался переиграть соперника на своей половине поля, однако потерял мяч, который подхватил Че Адамс. Игрок нанес точный удар с 40 метров, воспользовавшись далеком выходом Эдерсона из ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Саутгемптон - Манчестер Сити:

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:0
Гол: Адамс, 16

Саутгемптон: Маккарти - Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран - Армстронг (Смолбоун, 90+7), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд - Адамс (Лонг, 70), Ингз.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Ляпорт, Гарсия, Зинченко - Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва - Марез (де Брюйне, 59), Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 59).

Предупреждения: Ромеу - Фернандиньо, Габриэль Жезус

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Теги: Саутгемптон, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, видео гола, обзор матча
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