Ливерпуль уверенно обыграл Астон Виллу на Энфилде

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют отчет о матче между Ливерпулем и Астон Виллой.

В матче 33-го тура чемпионата Англии Ливерпуль одержал победу над Астон Виллой. Поединок состоялся на стадионе Энфилд и завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Этот матч не имел для подопечных Клоппа турнирного значения, поскольку команда уже обеспечила себе чемпионский титул. Несмотря на это, тренерский штаб "красных" выставил на игру с Астон Виллой сильнейший состав.

Первая атака Ливерпуля завершилась падением Мохамеда Салаха в штрафной соперника. Египтянин ворвался во владения Рейны, но в борьбе с защитником потерял мяч и упал на газон. Рефери решил проигнорировать этот момент и продолжить игру.

Ливерпуль - Астон Вилла: фото с матча Getty Images

"Вилланы" ответили спустя три минуты – Анвар Эль-Гази сделал опасный навес в штрафную, однако защита хозяев поля сыграла блестяще и мгновенно выбила мяч.

Ливерпуль попытался открыть счет с помощью забросов на крайних форвардов. Сначала Фабиньо отправил длинную передачу на Салаха, но заброс до форварда так и не добрался. А затем свой шанс получил и Садио Мане, который после навеса выходил один на один с голкипером гостей. Пепе Рейна все же опередил сенегальца и забрал мяч. На 20-й минуте арбитр поединка "наградил" желтой карточкой Эндрю Робертсона. Шотландец выполнил подкат на правом фланге и сбил с ног Дугласа Луиса.

Ливерпуль - Астон Вилла: фото с матча Getty Images

В середине тайма игра немного притихла. Команды обменялись офсайдами, однако по-настоящему опасных атак так и не последовало. Первый удар в створ был нанесен только на 32-й минуте. Дуглас Луис пробил с правого угла штрафной, но Алиссон в классном прыжке достал этот мяч.

Ливерпуль ответил чуть позже. На 37-й минуте Салах слету пробил после заброса с правого фланга. Правда, мяч свалился с его ноги и прискакал прямо в руки Рейне.

Ливерпуль - Астон Вилла: фото с матча Getty Images

Во второй половине встречи команда Клоппа начала играть намного активнее. У "красных" получалось здорово прессинговать соперника и контролировать ход игры. Но с завершением атак мерсисайдцы по-прежнему испытывали проблемы. Казалось, что хозяевам поля не хватает удачного "последнего паса".

Но на 71-й минуте Ливерпуль все же дожал соперника. Наби Кейта, находясь в штрафной, перевел мяч на Мане. Садио решил не мешкать и нанес точнейший удар по воротам, послав мяч от перекладины прямо в сетку.

Спустя пару минут Ливерпуль мог забить второй. Хаус прихватывал Салаха за футболку, но судья отказался ставить пенальти. Практически сразу после этого свой шанс получил Роберто Фирмино. Бобби обыгрался в пас с Салахом, после чего пробил с метров пятнадцати. Гостей спасла только уверенная игра в исполнении Пепе Рейны.

Ливерпуль - Астон Вилла: фото с матча Getty Images

Но мерсисайдцы все же удвоили свое преимущество. Постарался 19-летний Кертис Джонс, вышедший на замену. Молодой хавбек ворвался в штрафную, получил пас и послал мяч прямо в дальний угол ворот Рейны.

2:0 – банда Юргена Клоппа "на классе" обыграла Астон Виллу. В следующем поединке мерсисайдцы встретятся с Брайтоном. После этого матча Ливерпуль набрал 89 очков. Отрыв от идeoего вторым Манчестер Сити составляет 23 балла. Астон Вилла располагается на 18-м месте (27 пунктов).

Ливерпуль - Астон Вилла: фото с матча Getty Images

Ливерпуль - Астон Вилла 2:0

Голы: Мане, 71, Джонс, 89.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4) - Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 61), Фабиньо (Вейналдум, 61), Кейта (Джонс, 85) - Салах, Ориги (Фирмино, 60), Мане.

Астон Вилла: Рейна - Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор - Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш - Эль-Гази (Хота, 74), Дэвис (Саматта, 74), Трегезе (Вассилев, 85).

Предупреждения: Робертсон - Макгинн.