Вест Хэм расписал ничью с Ньюкаслом

Команда Андрея Ярмоленко добыла один пункт на выезде.

Матч 33 тура чемпионата Англии между Ньюкаслом и Вест Хэмом завершился результативной ничьей.

Отметим, что украинский полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко вышел на поле на 75 минуте встречи, и за это время результативными действиями отметиться не успел.

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2

Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 - Антонио, 4, Соучек, 65

Ньюкасл: Дубравка -Крафт, Ласселс, Фернандес, Манкильо - Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон - Сен-Максимен (Лазаро, 69), Гейл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл - Соучек, Райс, Форналс (Ярмоленко, 75) - Боуэн, Антонио Лансини (Нобл, 57).

Предупреждения: Гейл - ...