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Вест Хэм расписал ничью с Ньюкаслом

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Команда Андрея Ярмоленко добыла один пункт на выезде.
Ньюкасл и Вест Хэм сильнейшего не выявили
Ньюкасл и Вест Хэм сильнейшего не выявили
Getty Images

Матч 33 тура чемпионата Англии между Ньюкаслом и Вест Хэмом завершился результативной ничьей.

Отметим, что украинский полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко вышел на поле на 75 минуте встречи, и за это время результативными действиями отметиться не успел.

Ньюкасл - Вест Хэм 2:2
Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 - Антонио, 4, Соучек, 65

Ньюкасл: Дубравка -Крафт, Ласселс, Фернандес, Манкильо - Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон - Сен-Максимен (Лазаро, 69), Гейл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл - Соучек, Райс, Форналс (Ярмоленко, 75) - Боуэн, Антонио Лансини (Нобл, 57). 

Предупреждения: Гейл - ...

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Теги: футбол, Вест Хэм, Ньюкасл, чемпионат Англии, АПЛ
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