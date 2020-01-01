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Бернли и Шеффилд Юнайтед разошлись миром

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Команды не смогли виявить сильнейшего.
Шеффилд Юнайтед сыграл вничью с Бернли
Шеффилд Юнайтед сыграл вничью с Бернли
Getty Images

Шеффилд Юнайтед не смог обыграть Бернли в рамках 33 тура чемпионата Англии. На точный удар Тарковски гости ответили голом Игана, но этого оказалось недостаточным для победы.

Бернли - Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: Тарковски, 43 - Иган, 80.

Бернли: Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор - Макнил, Браунхилл, Вествуд, Питерс (Гудмундссон, 90+5) - Родригес, Выдра (Вуд, 69).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Башем (Родуэлл, 75), Иган, Робинсон (О`Коннелл, 55) - Болдок, Берге, Норвуд (Шарп, 54), Осборн, Стивенс - Макберни (Муссе, 71), Макголдрик.

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Теги: футбол, Бернли, Шеффилд Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
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