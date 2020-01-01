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Ван Дейк назвал ключевую причину перехода в Ливерпуль

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Все решил один человек.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Лидер обороны Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, что повлияло на переход в стан “красных“.

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“Я мог перебраться в Челси или Манчестер Сити. Когда вы сравниваете клубы, вы смотрите на историю, город, текущий состав, их планы на будущее, но самое важное, на что вы смотрите - это менеджер, который стоит во главе.

Юрген Клопп - ключевая причина, почему я выбрал Ливерпуль. У Клоппа есть что-то особенное. Его энергия? Его общий образ? Я иногда сижу и думаю о том, что он делает и что у него есть больше, чем у других тренеров“, - приводит слова ван Дейка Goal.

Ранее Клопп рассказал о трансферных планах Ливерпуля.

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Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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