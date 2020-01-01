Клопп: Я вынес урок после разгрома от Манчестер Сити

Специалист относится к поражению абсолютно спокойно.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о разгромном поражении от Манчестер Сити (0:4) в рамках АПЛ.

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“У меня было большое количество неудач. Я давно решил, что вещи, которые я не могу изменить, меня не беспокоит. Я не могу изменить результат матча с Сити. Я могу использовать его уроки только для следующего матча.

Но вы не можете перестать чувствовать это, и поражение ощущается довольно сильно. Это требует времени, но иногда люди дают себе слишком много времени, чтобы страдать от чего-то, что не сработало“, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее Клопп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.