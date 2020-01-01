Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: Я вынес урок после разгрома от Манчестер Сити

Комментариев: 0
Специалист относится к поражению абсолютно спокойно.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о разгромном поражении от Манчестер Сити (0:4) в рамках АПЛ.

Читай также: Гвардиола: На прошлой неделе игроки Ливерпуля выпили много пива

“У меня было большое количество неудач. Я давно решил, что вещи, которые я не могу изменить, меня не беспокоит. Я не могу изменить результат матча с Сити. Я могу использовать его уроки только для следующего матча.

Но вы не можете перестать чувствовать это, и поражение ощущается довольно сильно. Это требует времени, но иногда люди дают себе слишком много времени, чтобы страдать от чего-то, что не сработало“, - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее Клопп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь