Гвардиола: Нельзя сравнивать Жезуса с Агуэро

Нападающие показывают разную игру.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о форвардах команды Серхио Агуэро и Габриэле Жезусе.

“Никто не может сравниться с Серхио, учитывая то, что он сделал в своей карьере - во-первых, потому что он старше Габриэля.

У Габриэля есть что-то уникальное. Он делает нас агрессивными. Он боец. Я помню, сколько голов мы забили за последние три, четыре или пять игр благодаря ему.

Габриэль - это нечто особенное для нас. Нельзя сравнивать этих игроков. Каждый футболист индивидуален. Мы должны адаптировать его качества для блага его и команды“, - цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира.