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Гвардиола: Нельзя сравнивать Жезуса с Агуэро

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Нападающие показывают разную игру.
Серхио Агуэро и Габриэль Жезус
Серхио Агуэро и Габриэль Жезус
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о форвардах команды Серхио Агуэро и Габриэле Жезусе.

“Никто не может сравниться с Серхио, учитывая то, что он сделал в своей карьере - во-первых, потому что он старше Габриэля.

У Габриэля есть что-то уникальное. Он делает нас агрессивными. Он боец. Я помню, сколько голов мы забили за последние три, четыре или пять игр благодаря ему.

Габриэль - это нечто особенное для нас. Нельзя сравнивать этих игроков. Каждый футболист индивидуален. Мы должны адаптировать его качества для блага его и команды“, - цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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