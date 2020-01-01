Гвардиола: Нельзя сравнивать Жезуса с Агуэро
Нападающие показывают разную игру.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о форвардах команды Серхио Агуэро и Габриэле Жезусе.
“Никто не может сравниться с Серхио, учитывая то, что он сделал в своей карьере - во-первых, потому что он старше Габриэля.
У Габриэля есть что-то уникальное. Он делает нас агрессивными. Он боец. Я помню, сколько голов мы забили за последние три, четыре или пять игр благодаря ему.
Габриэль - это нечто особенное для нас. Нельзя сравнивать этих игроков. Каждый футболист индивидуален. Мы должны адаптировать его качества для блага его и команды“, - цитирует Гвардиолу Goal.
Ранее Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира.
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