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Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ

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СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 33-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Астон Виллой.
Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на домашнем стадионе примет Астон Виллу.

Ливерпуль - Астон Вилла
18:30, воскресенье. Стадион Энфилд, Ливерпуль
Главный арбитр встречи - Пол Тирни

Состояние команд

Команда Юргена Клоппа явно не будет мотивирована с точки зрения турнирной таблицы, “красные“ уже оформили чемпионство. Тем не менее, Ливерпуль явно захочет оправдаться перед собой и болельщиками за ужасную игру и разгромное поражение против Манчестер Сити. Кроме того, все еще существует возможность побить рекорд “горожан“ по набранным очкам – 100 баллов.

Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ
Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ
Getty Images

У коллектива Дина Смита мотивация куда яснее – борьба за выживание. Конкуренты бирмингенцев потеряли свои очки в этом туре, а победа в грядущем матче поможет им выйти из зоны вылета и гордо расположиться на 17-й или 16-й строчке.

Тем не менее, после победа Астон Виллы была еще 28 января в Кубке Лиги над Лестером. В АПЛ они добивались успеха еще раньше – 21 числа того же месяца. После этого была серия из пяти поражений, а затем две ничьи и два проигрыша. Поэтому нельзя сказать, что “львы“ находятся в оптимальной форме.

Кадровые вопросы

У хозяев будут отсутствовать Джердан Шакири и Жоэль Матип. Также под вопросом участие Деяна Ловрена.

Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ
Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ
Getty Images

У Виллы проблемы куда серьезнее. Не сыграет основной левый защитник Мэтт Таргет, а также состояние здоровье правого фулбека Эзри Конса не гарантирует ему места в основе. Под вопросом еще два игрока - Хенри Лэнсбери и Фредерик Гильберт. Точно команде не смогут помочь Том Хитон, Уэсли и Бьорн Энгельс

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Адриан, – Трент, ван Дейк, Гомес, Робертсон, – Милнер, Фабиньо, Кейта, – Мане, Фирминьо, Минамино.

Астон Вилла: Нюланд, – Конса, Хоз, Мингз, Тейлор, – Накамба, МакГинн, Луис, – Грилиш, Дэвис, Эль-Мухамади.

Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ
Ливерпуль - Астон Вилла: анонс и прогноз на матч АПЛ
Getty Images

Прогноз

Несмотря на то, что гостя кровь из носу нужно зацепиться за очки, на наш взгляд, индивидуальное мастерство и давление от разгромного поражение в прошлом туре говорит, что “мерсисайдцы“ заберут три очка. И травмы, которые никак не отстанут от Виллы, тоже фактор не в их пользу.

Прогноз от СПОРТ bigmir)net: 3:1

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Теги: Ливерпуль, Астон Вилла, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, анонс, прогноз
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