Челси - Уотфорд 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Синие" вернулись в топ-4.

Челси - Уотфорд: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 33-го тура чемпионата Англии Челси дома уверенно разобрался с Уотфордом.

“Синие“ открыли счет на 28-й минуте благодаря точному удару Жиру. Под конец первого тайма Виллиан уверенно реализовал пенальти, чем удвоил преимущество лондонского клуба. Окончательный счет в поединке установил Баркли, который забил в компенсированное время ко второму тайму.

Благодаря этой победе Челси вернулся в топ-4 чемпионата Англии, имея в активе 57 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Уотфорд:

Челси - Уотфорд 3:0

Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)

Уотфорд: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)

Предупреждения: Капу, Мариаппа.