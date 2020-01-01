Челси - Уотфорд 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
В рамках 33-го тура чемпионата Англии Челси дома уверенно разобрался с Уотфордом.
“Синие“ открыли счет на 28-й минуте благодаря точному удару Жиру. Под конец первого тайма Виллиан уверенно реализовал пенальти, чем удвоил преимущество лондонского клуба. Окончательный счет в поединке установил Баркли, который забил в компенсированное время ко второму тайму.
Благодаря этой победе Челси вернулся в топ-4 чемпионата Англии, имея в активе 57 очков.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Уотфорд:
Челси - Уотфорд 3:0
Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)
Уотфорд: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)
Предупреждения: Капу, Мариаппа.
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