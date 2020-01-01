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Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2 видео голов и обзор матча чемпионат Англии

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"Красные дьяволы" продолжают набирать очки.

Манчестер Юнайтед - Борнмут: видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед - Борнмут: видео голов и обзор матча
Getty Images

Манчестер Юнайтед в рамках 33-го тура АПЛ добыл уверенную победу над Борнмутом.

“Вишни“ быстро вышли вперед, однако “красные дьяволы“ успели трижды ответить до конца первого тайма. Во втором тайме продолжилось доминирование Манчестер Юнайтед. Окончательный счет в матче 5:2.

Вашему вниманию видео голов Манчестер Юнайтед - Борнмут:

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2
Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Мартиаль, 45+2, Фернандеш, 59 - Станислас, 15, Кинг, 50 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф (Байи, 46), Магуайр, Шоу - Матич (Фред, 67), Погба - Гринвуд (Джеймс, 75), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Игало, 80) - Мартиаль (Мата, 80)

Борнмут: Рамсдейл - Смит (Стейси, 77), Келли, Аке, Рико - Брукс, Л. Кук (Уилсон, 67), Лерма, Станислас (Гослинг, 66) - Кинг, Соланке (Биллинг, 66)

Предупреждение: Лерма

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Теги: Манчестер Юнайтед, Борнмут, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, видео голов, обзор матча
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