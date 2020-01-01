Лидер Баварии может перебраться в Ливерпуль

"Красные" сделали предложение мюнхенскому клубу.

Футболист Баварии Тиаго Алькантара может перебраться в Ливерпуль, об этом сообщает журналист Николо Скиро.

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По информации источника, “мерсисайды“ отправили официальное предложение испанцу. Руководство Ливерпуля готово подписать четырехлетний контракт с игроком с зарплатой восемь миллионов евро в год.

Отмечается, что “красные“ уже начали переговоры с Баварией. Боссы немецкой команды требуют за Алькантару 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Тиаго провел за Баварию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил две голевых передачи. Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Сане стал игроком Баварии.