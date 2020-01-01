Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер Баварии может перебраться в Ливерпуль

Комментариев: 0
"Красные" сделали предложение мюнхенскому клубу.
Тиаго Алькантара
Тиаго Алькантара
Getty Images

Футболист Баварии Тиаго Алькантара может перебраться в Ливерпуль, об этом сообщает журналист Николо Скиро.

Читай также: Ференцварош подписал контракт с бывшим игроком Ливерпуля

По информации источника, “мерсисайды“ отправили официальное предложение испанцу. Руководство Ливерпуля готово подписать четырехлетний контракт с игроком с зарплатой восемь миллионов евро в год.

Отмечается, что “красные“ уже начали переговоры с Баварией. Боссы немецкой команды требуют за Алькантару 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Тиаго провел за Баварию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил две голевых передачи. Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Сане стал игроком Баварии.

Поделись:
Теги: Тиаго Алькантара, Бавария, Ливерпуль, футбол, АПЛ, Бундеслига, чемпионат Англии, чемпионат Германии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь