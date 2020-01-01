Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед вернулся в топ-4, уничтожив Борнмут

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" добыли крупную победу.
"Красные дьяволы" продолжают набирать очки
"Красные дьяволы" продолжают набирать очки
Getty Images

В рамках 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома не оставил шансов Борнмуту.

Гости вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Станисласа. Однако “красные дьяволы“ проявили характер и сумели трижды поразить ворота гостей до конца первого тайма.

“Вишини“ с возобновления второго тайма сумели отыграть один мяч с пенальти, однако на больше не хватило. В свою очередь, Манчестер Юнайтед еще дважды забил до окончания матча. 

Благодаря этой победе “красные дьяволы“ вышли на четвертое место, обойдя Челси. Однако “синим“ еще предстоит сыграть матч 33-го тура против Уотфорда. Что касается Борнмута, то команда борется за выживание.

Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2
Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Мартиаль, 45+2, Фернандеш, 59 - Станислас, 15, Кинг, 50 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф (Байи, 46), Магуайр, Шоу - Матич (Фред, 67), Погба - Гринвуд (Джеймс, 75), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Игало, 80) - Мартиаль (Мата, 80)

Борнмут: Рамсдейл - Смит (Стейси, 77), Келли, Аке, Рико - Брукс, Л. Кук (Уилсон, 67), Лерма, Станислас (Гослинг, 66) - Кинг, Соланке (Биллинг, 66)

Предупреждение: Лерма

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, Борнмут
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь