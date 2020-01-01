Манчестер Юнайтед вернулся в топ-4, уничтожив Борнмут
В рамках 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома не оставил шансов Борнмуту.
Гости вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Станисласа. Однако “красные дьяволы“ проявили характер и сумели трижды поразить ворота гостей до конца первого тайма.
“Вишини“ с возобновления второго тайма сумели отыграть один мяч с пенальти, однако на больше не хватило. В свою очередь, Манчестер Юнайтед еще дважды забил до окончания матча.
Благодаря этой победе “красные дьяволы“ вышли на четвертое место, обойдя Челси. Однако “синим“ еще предстоит сыграть матч 33-го тура против Уотфорда. Что касается Борнмута, то команда борется за выживание.
Манчестер Юнайтед - Борнмут 5:2
Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Мартиаль, 45+2, Фернандеш, 59 - Станислас, 15, Кинг, 50 (с пенальти)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф (Байи, 46), Магуайр, Шоу - Матич (Фред, 67), Погба - Гринвуд (Джеймс, 75), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Игало, 80) - Мартиаль (Мата, 80)
Борнмут: Рамсдейл - Смит (Стейси, 77), Келли, Аке, Рико - Брукс, Л. Кук (Уилсон, 67), Лерма, Станислас (Гослинг, 66) - Кинг, Соланке (Биллинг, 66)
Предупреждение: Лерма
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