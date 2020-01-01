Манчестер Юнайтед вернулся в топ-4, уничтожив Борнмут

"Красные дьяволы" добыли крупную победу.

В рамках 33-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома не оставил шансов Борнмуту.

Гости вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Станисласа. Однако “красные дьяволы“ проявили характер и сумели трижды поразить ворота гостей до конца первого тайма.

“Вишини“ с возобновления второго тайма сумели отыграть один мяч с пенальти, однако на больше не хватило. В свою очередь, Манчестер Юнайтед еще дважды забил до окончания матча.

Благодаря этой победе “красные дьяволы“ вышли на четвертое место, обойдя Челси. Однако “синим“ еще предстоит сыграть матч 33-го тура против Уотфорда. Что касается Борнмута, то команда борется за выживание.