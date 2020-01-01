Экс-футболист Шахтера признался, что испытывал психологические проблемы

Бразилец обращался к психологу.

Бывший футболист Шахтера, который ныне выступает за Эвертон, Бернард признался, что испытывал психологические проблемы в английском клубе.

Бразилец обратился к психологу из-за низкой результативности в стане “ирисок“.

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“Я никогда не думал, что мне потребуется такой тип лечения. Сейчас я вижу, насколько я развился как человек, и насколько это помогло мне в моей работе. Теперь я стал сильнее во всех областях, стал лучше, позитивнее и увереннее в себе.

Были разные симптомы, у меня было затуманенное зрение. Мне сложно об этом говорить, ведь это была сложная ситуация, но я счастлив, что справился с этим.

Только люди, которые прошли через такую ​​атаку, действительно понимают, насколько это сложно. Кроме того, насколько это страшно, так как это невероятно неожиданно“, - цитирует Бернарда BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Ди Мария страдает от депрессии и бессонницы.