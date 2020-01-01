Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-футболист Шахтера признался, что испытывал психологические проблемы

Комментариев: 0
Бразилец обращался к психологу.
Бернард
Бернард
Getty Images

Бывший футболист Шахтера, который ныне выступает за Эвертон, Бернард признался, что испытывал психологические проблемы в английском клубе.

Бразилец обратился к психологу из-за низкой результативности в стане “ирисок“.

Читай также: Легендарный футболист Чехии объявил о завершении карьеры

“Я никогда не думал, что мне потребуется такой тип лечения. Сейчас я вижу, насколько я развился как человек, и насколько это помогло мне в моей работе. Теперь я стал сильнее во всех областях, стал лучше, позитивнее и увереннее в себе.

Были разные симптомы, у меня было затуманенное зрение. Мне сложно об этом говорить, ведь это была сложная ситуация, но я счастлив, что справился с этим.

Только люди, которые прошли через такую ​​атаку, действительно понимают, насколько это сложно. Кроме того, насколько это страшно, так как это невероятно неожиданно“, - цитирует Бернарда BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Ди Мария страдает от депрессии и бессонницы.

Поделись:
Теги: Бернард, Эвертон, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, психолог, проблемы со здоровьем
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь