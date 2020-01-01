Погба и Фернандеш получили травмы в результате столкновения на тренировке

Игроки могут пропустить несколько игр команды.

Два игрока Манчестер Юнайтед - Поль Погба и Бруну Фернандеш, получили повреждения во время тренировки.

Как сообщает Mirror, во время занятия француз на скорости врезался в Фернандеша. Это произошло в пятницу, 3 июля, на клубной базе "красных дьяволов" в Каррингоне. После инцидента футболисты досрочно покинули тренировку.

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На данный момент неизвестна степень серьезности травм игроков, однако отмечается, что португалец пострадал сильнее. Под вопросом участие Погба и Фернандеша в ближайшем матче против Борнмута, который состоится 4 июля.

На данный момент МЮ занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Фред может отказаться от нового контракта с Манчестер Юнайтед.