Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира

Игрок может стать еще лучше.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнение о полузащитнике команды Кевине де Брюйне.

“Он действительно качественный игрок. В нем присутствует что-то уникальное. У него отличное виденье, он хорошо двигается на поле. Кевин вырос в удивительного игрока.

Прямо сейчас он является лучшим футболистом на позиции полузащитника. Конечно, он может продолжать прогрессировать. Как? Только он это знает“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Ливерпуль.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль.