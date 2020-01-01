Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира
Игрок может стать еще лучше.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнение о полузащитнике команды Кевине де Брюйне.
“Он действительно качественный игрок. В нем присутствует что-то уникальное. У него отличное виденье, он хорошо двигается на поле. Кевин вырос в удивительного игрока.
Прямо сейчас он является лучшим футболистом на позиции полузащитника. Конечно, он может продолжать прогрессировать. Как? Только он это знает“, - приводит слова Гвардиолы Goal.
Напомним, Манчестер Сити разгромил Ливерпуль.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль.
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