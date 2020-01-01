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Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира

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Игрок может стать еще лучше.
Хосеп Гвардиола и Кевин де Брюйне
Хосеп Гвардиола и Кевин де Брюйне
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнение о полузащитнике команды Кевине де Брюйне.

“Он действительно качественный игрок. В нем присутствует что-то уникальное. У него отличное виденье, он хорошо двигается на поле. Кевин вырос в удивительного игрока.

Прямо сейчас он является лучшим футболистом на позиции полузащитника. Конечно, он может продолжать прогрессировать. Как? Только он это знает“, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Ливерпуль. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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