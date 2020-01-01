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Гвардиола: На прошлой неделе игроки Ливерпуля выпили много пива

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Наставник "горожан" рад, что его подопечным удалось обыграть чемпиона.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал крупную победу над Ливерпулем (4:0) в рамках 32 тура чемпионата Англии.

“Я видел, как игроки Ливерпуля были невероятно настроены на победу, когда шли по чемпионскому коридору. Они были слишком сконцентрированы на матче, поэтому даже не поблагодарили нас.

Мне кажется, что на прошлой неделе Ливерпуль выпил много пива. Но прибыв сюда, у футболистов не осталось пива в крови. Я очень рад, что мы смогли обыграть чемпионов“, - цитирует Гвардиолу TeamTalk по ссылкой на Sky Sports.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ
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