Египтянин оценил успехи своей команды.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах прокомментировал досрочную победу своей команды в чемпионате Англии.

“Думаю, впервые мы начали ощущать, что способны на что-то, когда обыграли Манчестер Сити на Энфилде. Мы сказали: “Окей, давайте поборемся за чемпионство.

Также сыграли роль и еще несколько поединков, такие, как с Лестером, когда мы выигрывали на последних минутах. Мы понимали: “Это точно наш сезон“.

В прошлом сезоне у нас не было такой удачи. В этом была - а без нее никуда. И с тех пор мы понимали, что способны сделать сезон нашим.

Где-то в моей голове мне действительно хочется побить рекорд по количеству очков (Манчестер Сити в набрал 100 пунктов в сезоне-2017/18).

Также я сделаю все возможное, чтобы снова выиграть Золотую бутсу“, - цитирует Салаха Sky Sports.

Отметим, что до рекорда Ливерпулю остается набрать 15 очков в шести матчах.

В бомбардирской гонке АПЛ Салах расположился на четвертом месте, отставая на два пункта от лидирующего Пьера-Эмерика Обамеянга.