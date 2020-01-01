Тоттенхэм выиграл лишь один раз в последних девяти матчах

"Шпоры" продолжают свою неудачную серию.

Шеффилд Юнайтед обыграл Тоттенхэм в рамках 32 тура чемпионата Англии (3:1).

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью смогли добыть лишь одну победу в последних девяти матчах.

Напомним, в прошлом туре “шпоры“ оказались сильнее Вест Хэма (2:0).

На данный момент Тоттенхэм находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы отстают от еврокубковой зоны на семь пунктов.