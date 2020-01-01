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Тоттенхэм выиграл лишь один раз в последних девяти матчах

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"Шпоры" продолжают свою неудачную серию.
Игроки Тоттенхэма
Игроки Тоттенхэма
Getty Images

Шеффилд Юнайтед обыграл Тоттенхэм в рамках 32 тура чемпионата Англии (3:1).

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью смогли добыть лишь одну победу в последних девяти матчах.

Напомним, в прошлом туре “шпоры“ оказались сильнее Вест Хэма (2:0).

На данный момент Тоттенхэм находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы отстают от еврокубковой зоны на семь пунктов.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, чемпионат Англии, АПЛ, Жозе Моуринью
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